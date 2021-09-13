T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı Vatandaşlar isyan etti T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknik bir arıza yaşandı.
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı
Vatandaşlar isyan etti
İSTANBUL - T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler Rami istasyonuna aktarılırken, vatandaşlar isyan etti. Durakta ise, yoğunluk yaşandı.
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknir bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler Rami istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaya başlandı. Vatandaşlar isyan ederken, durakta yoğunluk yaşandı.