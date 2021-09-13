T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı - Haberler
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T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı Vatandaşlar isyan etti T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknik bir arıza yaşandı.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı

Vatandaşlar isyan etti

İSTANBUL - T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler Rami istasyonuna aktarılırken, vatandaşlar isyan etti. Durakta ise, yoğunluk yaşandı.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknir bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler Rami istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaya başlandı. Vatandaşlar isyan ederken, durakta yoğunluk yaşandı.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı
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Haber: T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı - Haberler
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