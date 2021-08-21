T3 Vakfından "TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla" ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
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T3 Vakfından "TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla" ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

T3 Vakfından 'TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla' ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), gündeme getirilen iftiralara ilişkin olarak, "Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), gündeme getirilen iftiralara ilişkin olarak, "Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bir kez daha gündeme getirilen iftiralara cevabımızdır. Bunlarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar." ifadelerine yer verildi.

Paylaşıma eklenen açıklamada, T3 Vakfı'nın 73 paydaşıyla birlikte 4 yıldır dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenlediği belirtildi.

TEKNOFEST paydaşlarının, bu organizasyonda yarışmalar düzenlediği, bu yarışmalara katılan gençlere projelerini gerçekleştirme imkanı sunduğu, malzeme destekleri, ödüller verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfımız bu organizasyondan 1 kuruş gelir elde etmiyor, bilakis hem maddi katkı sunuyor hem de binlerce gönüllümüzle birlikte bu işe öncülük ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da TEKNOFEST'in paydaşlarımızdan biri. 2005'den beri düzenlediği Elektrikli Araç Yarışları ile 2016'dan beri düzenlediği İHA Yarışmalarını, 4 yıldır TEKNOFEST'te düzenliyor, böylece çok daha geniş kitlelerle buluşuyor. TÜBİTAK tıpkı diğer paydaş kurumlar gibi bu yarışmalarla ilgili vakfımıza herhangi bir ödeme yapmıyor, para aktarmıyor. Kendi düzenlediği yarışmaları kendi imkanlarıyla doğrudan gerçekleştiriyor.

Biz TEKNOFEST'e öncülük etmekten gurur duyuyor, Mütevelli heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bayraktar'ın ülkemize yaptığı hizmetler ile iftihar ediyoruz. İftiralarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Bu iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar. Takdir yüce milletimizin."

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir anlayış var ki maalesef; Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor. 'Gelin el ele ülkemize faydalı bir iş yapalım.' desen; Aynı fütursuz hevesi, usanmaz enerjiyi maalesef bulamazsın! Hayat kısa. Onu iyiye, doğruya, güzele, faydalıya harcarken yorulmalı..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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