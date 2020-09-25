Haluk Bayraktar: "Maliyete çok yakın şekilde, yabancı muadillerine göre çok daha düşük bir şekilde...
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Haluk Bayraktar: "Maliyete çok yakın şekilde, yabancı muadillerine göre çok daha düşük bir şekilde...

25.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:08

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, ithal edilen muadillerine göre çok daha fazla özelliğe sahip olan, yerli ve milli "Deneyap Yazılım Kartı"nı tanıttı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, ithal edilen muadillerine göre çok daha fazla özelliğe sahip olan, yerli ve milli "Deneyap Yazılım Kartı"nı tanıttı.

Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, TEKNOFEST kapsamında verilen emeklerin geleceğin Türkiyesi için yapıldığını dile getirdi.

Bugün çok önemli bir gelişmeyi paylaşmak üzere buluşulduğunu dile getiren Bayraktar, tanıtımını gerçekleştirdiği yazılım kartına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Eğitim teknolojilerinde önemli bir adım atalım istedik. Kullandığımız kartların, standartların güçlü bir alt yapısı olsun istedik. Bu kapsamda çalışmalar yapıyorduk. Malum yapay zeka her sektörde olan şeyler. Artık her alanda yapay zeka var. Artık milyarlarca makine birbiriyle konuşuyor. Öyle bir kart geliştirelim ki akıllı şehirler uygulaması yapılabilsin, lojistikten sağlığa kadar her alanda kullanılabilsin istedik. 1 yılın sonunda geldiğimiz noktayı şimdi sizlerle paylaşacağız."

"İHA'larda kullanılabilecek otonom bir kart"

Sunumu sırasında kartın özelliklerini tanıtan bir video da izleten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Görmüş olduğunuz ufak ama marifeti çok olan bu kart, tüm temel özellikleri olan, kamerası ve farklı giriş portlarına kadar güçlü işlemcisiyle artık önümüzdeki yıllarda hem eğitim alt yapısında hem de TEKNOFEST'in tüm alanlarında kullanılabilecek, tamamına hizmet edebilecek, deniz altında su altı robotunu götürebilecek, yer robotunu hareket ettirebilecek, İHA'larda kullanılabilecek otonom bir kart. Biz istedik ki standart haliyle bile çok önemli işlevleri olsun. İşlemcisi güçlü olsun, yapay zeka tabanlı, farklı portları olsun, nesnelerin interneti projelerine hizmet edebilsin. Kamerası, mikrofonu olsun, wi-fi ve bluetooth teknolojisiyle diğer cihazlarla çalışabilen bir kart oldu. 32 Bit İşlemci, 2 Mp kamera, çeşitli yapay zeka uygulamaları imkan sağlayabilen bir kart. Tüm robotlarda ve telefonlarda kullanılabildiği gibi 6 eksen ataletsel, grafik tabanıyla sürükle bırak uygulamalarını kullanabilen, C++ programlarıyla kodlanabilen, devre tahtasına uyumlu bir kart."

İthal edilen muadillerine göre çok daha ileri bir kart

Bayraktar, çok yönlü bir çalışma ortaya koyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken şunu gözlemledik, TEKNOFEST'te de birçok takımımız kendi kartını geliştirebiliyor. Yurt dışından yabancı ithal edilen muadillerine baktık bu kartın. İşlemci, çalışma prensipleri, çevresel özellikleri açısından bunlardan çok daha ileri bir kart durumunda. Elde ettiğimiz deneyimler ve geri beslemeler doğrultusunda, yoğun şekilde kullanılan yabancı muadillerinde olmayan bazı özelliklerle bu kartı tasarlayıp geliştirdik. Özellikle akım koruma, sürekli 5 volt gerilim çıkışı, lityum bataryaların şarj edilme, devre tahtasıyla uyumlu olması, mikrofon ve kamerası olması gibi bazı özellikler bizi farklı kılan en temel özellikler."

T3 Vakfı 10 bin Deneyap Yazılım Kartı hediye edecek

Gençlerin milli kartla çalışmalar yapmasını istediklerini aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Maliyet etkinlik planlamasını da yaptık. Maliyete çok yakın şekilde, yabancı muadillerine göre çok daha düşük bir şekilde satış planlaması yaptık. Yakında satışına başlayacağız. T3 Vakfı olarak 10 bin Deneyap öğrencisine bunları ücretsiz olarak hediye edeceğiz. Bu kartın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kartın geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bayraktar, gelecek yıllarda yapılacak TEKNOFEST'te yeni kartın kullanıldığı projeleri görmeyi istediklerini söyledi.

Haluk Bayraktar: 'Maliyete çok yakın şekilde, yabancı muadillerine göre çok daha düşük bir şekilde...
Haluk Bayraktar: 'Maliyete çok yakın şekilde, yabancı muadillerine göre çok daha düşük bir şekilde...
Haluk Bayraktar: 'Maliyete çok yakın şekilde, yabancı muadillerine göre çok daha düşük bir şekilde...
Haluk Bayraktar: 'Maliyete çok yakın şekilde, yabancı muadillerine göre çok daha düşük bir şekilde...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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