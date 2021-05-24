T3 Vakfı, Teknolojinin Milli Takımlarına uluslararası destek sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

T3 Vakfı, Teknolojinin Milli Takımlarına uluslararası destek sağlıyor

T3 Vakfı, Teknolojinin Milli Takımlarına uluslararası destek sağlıyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında, roket mühendisliği alanında düzenlenen en önemli yarışmalardan biri olan IREC Yarışmasına katılan 2 takıma uluslararası destekte bulundu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında, roket mühendisliği alanında düzenlenen en önemli yarışmalardan biri olan IREC Yarışmasına katılan 2 takıma uluslararası destekte bulundu.

T3 Vakfı açıklamasına göre, geçen yıl salgın nedeniyle iptal edilen yarışmaya bu yıl 20 ülkeden 153 takım katıldı. Türkiye'den bu yıl finale kalan T3 AllStar ve Samsun Rocket takımları da T3 Vakfı, Roketsan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) desteğiyle fırlatmalarını Hisar Atış Alanında gerçekleştirdi.

Roketlerini başarılı bir şekilde kurtaran takımlar şimdi yarış komitesi tarafından 21 Haziran'da açıklanacak sonuçları büyük bir heyecanla bekliyor.

Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı'na başvurular tüm yıl yapılabiliyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, her yıl teknolojinin spesifik alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren takımlara çeşitli destekler sağlamaya devam ediyor. Teknoloji alanında takım halinde projeler yürüten takımlara, uluslararası yarışmalara katılabilmeleri için destek olunması amaçlanıyor. Proje takımları, gerçekleştirdikleri çalışmalara ve belirtilen yarışmalara katılımları konusunda desteklerden faydalanmak için Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı'na başvurabiliyor.

Bu program kapsamında proje takımlarına çeşitli destekler ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından ücretsiz danışmanlık da sunuluyor. Başvuruların yıl boyunca açık olduğu destek programı için uluslararası yarışmalara katılacak takımlar, "https://turkiyeteknolojitakimi.org/sayfa-TEKNOLOJININ-MILLI-TAKIMLARI-DESTEK-PROGRAMI.html" internet sayfasından programın detaylarını inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının geçen yıllarda Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında desteklediği ve takımların farklı yarışmalarda elde ettiği başarılı çalışmalar da uluslararası arenaya Türkiye imzasını taşıyor.

Başarılar şöyle:

RoboCup Kanada - Dünya üçüncülüğü (2018)

SPACEPORT AMERICA (IREC) ABD - En İyi Takım Ruhu Ödülü (2019)

AUVSI SUAS ABD - Dünya üçüncülüğü (2019)

CANSAT ABD – Dünya birinciliği (2019)

FORMULA STUDENT İngiltere - Dünya üçüncülüğü (2019)

FIRA Güney Kore - "İmkansız Görev" kategorisinde Dünya ikinciliği (2019).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da buğday hasadına katıldı Açıklaması
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da buğday hasadına katıldı Açıklaması
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Demet Akalın Prens William
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Adem Büyük Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
T3 Vakfı, Teknolojinin Milli Takımlarına uluslararası destek sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 15:42:12. #1.11#

title