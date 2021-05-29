T3 Vakfı'ndan Teknolojinin Milli Takımlarına Uluslararası Destek
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T3 Vakfı'ndan Teknolojinin Milli Takımlarına Uluslararası Destek

T3 Vakfı'ndan Teknolojinin Milli Takımlarına Uluslararası Destek
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

T3 Vakfı; Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında roket mühendisliği alanında düzenlenen en önemli yarışmalardan biri olan IREC Yarışmasına katılan 2 takımımıza uluslararası destekte bulundu.

T3 Vakfı; Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında roket mühendisliği alanında düzenlenen en önemli yarışmalardan biri olan IREC Yarışmasına katılan 2 takımımıza uluslararası destekte bulundu.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle iptal edilen yarışmaya bu yıl 20 ülkeden 153 takım katıldı. Türkiye'den bu yıl finale kalan T3 AllStar ve Samsun Rocket takımları da T3 Vakfı, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle fırlatmalarını Hisar Atış Alanında gerçekleştirdi. Roketlerini başarılı bir şekilde kurtaran takımlar, şimdi yarış komitesi tarafından 21 Haziran'da açıklanacak sonuçları büyük bir heyecanla bekliyor.

Başvurular Tüm Yıl Yapılabiliyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, her yıl teknolojinin spesifik alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren takımlara çeşitli destekler sağlamaya devam ediyor. Teknoloji alanında takım halinde projeler yürüten takımlara, uluslararası yarışmalara katılabilmeleri için destek olunması amaçlanıyor. Proje takımları, gerçekleştirdikleri çalışmalara ve belirtilen yarışmalara katılımları konusunda desteklerden faydalanmak için Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı'na tüm yıl başvurabiliyor.

T3 AllStar ve Samsun Rocket.

Bu program kapsamında proje takımlarına çeşitli destekler ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından ücretsiz danışmanlık da sunuyor.

Uluslararası Arenada Türkiye İmzası

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının geçtiğimiz yıllarda Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında desteklediği ve takımların farklı yarışmalarda elde ettiği başarılı çalışmalar da uluslararası arenaya Türkiye imzasını taşıyor.

2018 yılında RoboCup, Kanada - Dünya Üçüncülüğü

2019 yılında SPACEPORT AMERICA (IREC), ABD - En İyi Takım Ruhu Ödülü

2019 yılında AUVSI SUAS, ABD - Dünya Üçüncülüğü

2019 yılında CANSAT, ABD – Dünya Birinciliği

2019 yılında FORMULA STUDENT, İNGİLTERE - Dünya Üçüncülüğü

2019 yılında FIRA, GÜNEY KORE – "İmkansız Görev" Kategorisinde Dünya İkinciliği

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Kaynak: Space Mag Türkiye

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