T26 tüneli bitince Ankara-İstanbul arası YHT ile 14 dakika daha kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattı üzerinde bulunan T26 tüneli tamamlandığı mesafenin 14 dakika daha kısalacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattı üzerinde bulunan T26 tüneli tamamlandığı mesafenin 14 dakika daha kısalacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım incelemeler için geldiği Bilecik'te, Ankara-İstanbul YHT hattı arasında bulunan T26 tüneli şantiyesinde yetkilerden bilgi aldı. Daha sonra şantiye çalışanı işçilerle bitlikte iftar yapan Bakan Karaismailoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu yıl Ramazan ayı farklı geçtiği anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul Yüksel Tren Hattının Bozüyük-Bilecik arasındaki T26 tünel inşaatı şantiyesinde bulunuyoruz. Bu mübarek günde işçi arkadaşlarımızla iftar yapacağız. T26 tüneli 6 bin 800 metre. Tamamıyla giriş çıkışlar dahil 8 bin 100 metrelik bir tünel inşaatı. Ankara-İstanbul Yüksel Tren Hattı bu T26 tüneli tamamlandığında 14 dakika daha kısalacak. Malum şu günlerde Covit-19 sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte bütün tedbirlerimiz aldık. Mesafe anlayışlarımız ve alışkanlıklarımız değişti. Hepsine uyarak bütün tedbirlerimiz aldık. Şantiyelerimiz ona göre dizayn edildi. Bu şantiyelerimizde işçi arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Bunun gibi Türkiye genelinde bine yakın şantiyemiz var. Hepsinde gerekli tedbirler alınarak, hiç aksamaya meyal vermeden çalışmalarımız büyük bir özveri ile devam ediyor. Bu akşamda burada arkadaşlarımız ile mübarek Ramazan akşamını onlarla beraber geçireceğiz. Onlara bu özverili çalışmalarında dolayını teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklamasının ardından Bakan Karaismailoğlu, işçilerle iftarı açarken, kendisine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA