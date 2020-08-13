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T2'de ihale tamamlandı, sıra imalatta

T2'de ihale tamamlandı, sıra imalatta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Haziran ayında 7 büyük proje arasında açıkladığı ve ihalesinin en geç 31 Ağustos'a kadar yapılacağını duyurduğu T2 hattı ikmal ihalesinin ilk etabı 5 Ağustos'ta yapıldı.

13.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:34

T2'de ihale tamamlandı, sıra imalatta

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Haziran ayında 7 büyük proje arasında açıkladığı ve ihalesinin en geç 31 Ağustos'a kadar yapılacağını duyurduğu T2 hattı ikmal ihalesinin ilk etabı 5 Ağustos'ta yapıldı. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanıp, yer teslimi yapılmasının ardından T2 hattında inşaat tamamlama işlerine hemen başlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kenti demir ağlarla örme hedefleri doğrultusunda projelendirdiği ancak son genel seçimlerin ardından yaşanan döviz türbülansı ve müteahhit firmanın Bakanlığa yaptığı tasfiye talebi yüzünden inşaatın durduğu Kent Meydanı Terminal tramvay hattında çalışmalar yeniden başlıyor. Konuyu Haziran ayında yaptığı ve Bursa için 7 büyük projeyi kamuoyuna duyurduğu toplantıda gündeme getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih vererek T2 hattı ikmal ihalesinin en geç 31 Ağustos'a kadar yapılacağını söylemişti.

İhale yapıldı sıra imalatta

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 11 istasyonu bulunan toplam 9 bin 445 metre uzunluğundaki Kent Meydanı - Terminal Tramvay Hattı İnşaatı Yapım İşinin, 'tamamlama işleri' ihalesini 05 Ağustos'ta gerçekleştirdi. İnşaat imalatlarının çoğu tamamlanan T2 Tramvay Hattının geriye kalan inşaat işlerinin tamamlanması için yapılan ihale sözleşme aşamasına gelirken, önümüzdeki günlerde yüklenici firma ile sözleşme imzalandıktan sonra çalışmalara hemen başlanacak.

Sözler bir bir tutuluyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse de Bakanlıklar düzeyinde yaptıkları görüşmelerin meyvelerini toplamaya başladıklarını hatırlatarak, Bursalılara verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Haziran ayında Bursa kamuoyuna verdiği sözleri hatırlatan Başkan Aktaş, "Millet Bahçesi yanında bulunan ve ekonomik ömrünü dolduran spor salonu ile yüzme havuzunun yıkımına 31 Temmuz'a kadar başlayacağımızı söylemiştik. Kurban Bayramı'ndan önce yıkıma başladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Yakında oraya çok daha güzel bir spor salonu kazandıracağız hem de Millet Bahçesi alanını genişletmiş olacağız. Yine aynı toplantıda T2 hattının ikmal ihalesini 31 Ağustos'a kadar yapacağımızı açıklamıştık. Bu sözümüzü de tuttuk ve ihalemizi 5 Ağustos'ta yaptık. Şimdi süreç işliyor. İhaleyi alan firma ile sözleşme imzalanacak ve çalışmalara hemen başlanacak. Çok şey söyleyip, hiçbir şey yapmamaktansa, söylediklerimizi yapmak hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah kısa zamanda inşaatı bitirip, raylı sistemi Terminal ile buluşturmuş olacağız. Bursa'mıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

T2'de ihale tamamlandı, sıra imalatta

Kaynak: İHA

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