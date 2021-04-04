T1'nın MSI hayalleri suya düştü, LCK finalinde Damwon KIA'nın rakibi GenG oldu!

LCK'de finalin adı DWG KIA vs GenG

Bahar Mevsimi playoff ikinci turunda beklenen seri geride kaldı. Ligin son haftalarında ve birinci turda doludizgin yoluna devam eden T1, yarı finalde GenG engeline takıldı. Faker,Cuzz ve Teddy'li tecrübeli kadrosuyla eskisine göre çok daha iyi gözükse de T1, bu mevsim de adını finale yazdıramadı. Böylelikle geçen sene Worlds'ün ardından bir büyük turnuvada daha(MSI) T1'ı göremeyeceğiz.

GenG ise uluslararası turnuvalarda taraftarlarını memnun eden performans gösteremese de, LCK'de hala en büyük iki aktörden biri konumunda. Formda bir T1'ı 3-0'lık skorla yenerek finale çıkmayı başardılar.

Seride neler gördük?

Seride klasik Kore metasının yansımalarını gördük. Oyunlar çok yavaş ilerledi ve her iki takım da rakibine erken oyunda avantaj vermemek için ekstra hamleler denemedi. Skor olarak kısır bir seri oynansa da takımların karşılıklı makro hamleleri seriyi zevkli kıldı. Objektifler üzerinde GenG ekibi T1'a net üstünlük sağladı diyebiliriz. İlk maçta geç oyunda daha iyi kompozisyona sahip olan GenG, dağ ruhuyla birlikte galibiyeti kopardı.

Son iki maçta Ruler Kalista tercihine gitse de maçlar geç aşamaya kalmadan orta oyunda elde edilen üstünlükler sayesinde kapatıldı. Playoff aşamasında BDD'den beklenen o performans düşüşünü de görmedik. Aksine takımın en iyi oyuncusu gibi gözüktü. GenG takım olarak kendi standardının altına inmedi ve T1'ı hata yapmaya zorladı. Nitekim Canna, Cuzz, Teddy ve Faker'dan bazı beklenmeyen bireysel hatalar gördük. GenG tarafı T1'ın açıklarını çok iyi cezalandırarak seriyi zorlanmadan kapatmayı başardı.

Böylelikle DWG ve GenG mevsim finalinde MSI bileti için kıyasıya mücadele verecek. 10 Nisan TSİ 12: 00 'da başlayacak seriyi izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros