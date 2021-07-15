T1, koç Daeny ve Zefa ile yollarını ayırdığını açıkladı
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T1, koç Daeny ve Zefa ile yollarını ayırdığını açıkladı

T1, koç Daeny ve Zefa ile yollarını ayırdığını açıkladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Geçtiğimiz sene Aralık ayında transfer edilen Daeny ve Zefa ile devam edilmeyecek

LCK tarihinin en başarılı takımı T1, 2020'nin Aralık ayında kadrosuna kattığı başarılı koç ikilisi Daeny ve Zefa ile yollarını ayırdığını duyurdu. Geçtiğimiz sene ile Dünya Şampiyonası'nı kazanmayı başaran Daeny ve Zefa, kalan sekiz maçta takımın başında olmayacak.

Damwon Gaming'in yeni yeni tanınmaya başlandığı zamanlarda koçluk görevini üstlenen Zefa, daha sonrasında hem LCK'i hem de Worlds'ü domine edecek takımın yapılanmasında önemli bir rol oynamıştı. 2020 yılında takıma Daeny'nin de katılmasıyla birlikte gösterdikleri başarı onlara T1'nın kapılarını açmıştı. Yaklaşık sekiz aylık T1 kariyerlerinde en çok eleştiri aldıkları nokta bir türlü kadro istikrarının sağlanamamasıydı.

"T1, geçtiğimiz birkaç ayın sonunda takım içi değerlendirmenin ardından koç Daeny ve Zefa'nın sözleşmelerini sonlandırma kararı aldı. Geriye kalan sekiz maçta takımımızın başarı şansını yeniden canlandırmak için bu değişikliği yapıyoruz. Hem Daeny hem de Zefa'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, gelecek için en iyisini diliyoruz. Hala LCK'yi güçlü bir pozisyonda bitirmek ve Worlds'e gitme hakkı kazanmak için umudumuz var. Lütfen takımımızı desteklemeye devam edin.

Kaynak: Playerbros

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