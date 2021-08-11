T1 Keria: "Geçtiğimiz Dünya Şampiyonası'ndan bu yana kendimi önemli ölçüde geliştirdim."

"Mevsim finallerindeki en zorlu rakibimiz DWG KIA olacak."

'de farklı destek seçimleriyle akıllarda yer edinen T1'ın genç yıldızı Keria, 9.haftanın kapanış serisinde DRX'e karşı aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından Inven Global'e verdiği röportajda takımın güncel durumu hakkında fikirlerini belirtti. Başarılı oyuncu üç haftadır aynı beşliyle mücadele eden T1'ın kadro istikrarı sağlamasıyla birlikte yükselen performansını değerlendirdi.

Takımın üzerinde çalışması gereken spesifik bazı şeyler var mı?

Çalışmamız gereken en önemli şeylerin başında 'sıra tabanlı' makro geliyor. Takım arkadaşlarımın oyunun belirli noktalarında nerede olduklarına bağlı olarak nereye gitmemiz gerektiğine ve uygun şekilde görüş almaya odaklanmalıyız.

Blitzcrank 11.15 yamasıyla birlikte güçlendirme aldı. Şampiyon hakkında düşüncelerin neler?

BC ile tekli sıralarda ve antrenmanlarda iyi bir galibiyet oranım var ancak kiti nedeniyle yalnızca durumsal bir seçim olabileceğini düşünüyorum.

DWG KIA, Syndra'yı alt koridorda kullanmayı tercih etti. Bot lane Syndra hakkındaki izlenimlerin neler?

Bot lane Syndra'nın en büyük özelliği esnetilebilmesi. Hatırladığım kadarıyla Gen.G Aphelios'u seçti; Trundle karşı destekle eşleşebildiği ve Aphelios'u kilitleyebildiği için seçimin iyi olduğunu düşünüyorum.

Geçenlerde G2'nin destek oyuncusu Mikyx bir röportajda LCK alt koridorlarının LPL veya LEC kadar iyi olmadığını belirtti. Sizce LCK alt koridorları diğer liglere kıyasla nerede?

LPL alt koridorlarının LCK alt koridorlarından daha güçlü olduğunu düşünmeme rağmen, LEC alt koridorlarının LCK ve LPL ile karşılaştırılabileceğini düşünmüyorum. Şahsen geçen yılki Dünya Şampiyonası'ndan bu yana önemli ölçüde geliştiğimi hissediyorum. Bu yıl Worlds'e gidersem diğer alt koridorları çok güçlü bir oyuncu olduğuma inandırabileceğimden eminim.

Dünya Şampiyonası'ndan bahsetmişken, şu anda çok güçlü olacağına inandığınız herhangi bir takım veya oyuncu var mı?

En çok EDG'nin alt koridoruna [Viper-Meiko] karşı nasıl bir performans sergileyeceğimizi merak ediyorum. Takım olarak en çok FPX'in performansı merak uyandırıcı. Ayrıca RNG de son uluslararası turnuvada başarılı oldu, bu yüzden Worlds sahnesinde nasıl olacaklarını merak ediyorum.

Play-off'larda gerçekten yenmek istediğiniz bir takım var mı?

Yenmek istediğim belirli bir takım yok ama bence DWG KIA en zorlu rakibimiz olacak.

Kaynak: Playerbros