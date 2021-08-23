T1 Faker: "DWG KIA'ya karşı finallere rahat hazırlanacağız."

"Mevsim başında Dünya Şampiyonası'na katılabileceğimizden emin değildik."

LCK 2021 Yaz Mevsimi'nde nispeten uzun bir aradan sonra finale çıkmayı başaran T1'ın yıldız orta koridor oyuncusu Faker, kendilerini bekleyen zorlu Damwon KIA serisiyle alakalı düşüncelerini dile getirdi. Takımın koçu ile yarı final mücadelesinden sonra verdiği röportajda veteran oyuncu merak edilen soruları yanıtladı.

Tekrardan LCK finaline çıkmak nasıl hissettiriyor?

Bugünkü serinin önümüzdeki en büyük engel olduğunu düşünüyordum. Bu engeli aştığımız için rahatladım. Finallerde elimden geleni yapacağım.

Finallerde kazanırsanız, bu sizin 10. LCK şampiyonluğunuz olacak. Aynı şey kkOma için de geçerli. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?

Daha önce finallerde kkOma ile karşılaşacağımı hiç düşünmezdim. O gün geldi, bu yüzden gerçekten iyi hazırlanmam gerekiyor. Ne olursa olsun kazanmak istiyorum.

DWG KIA ile karşılaşacaksınız. Takım olarak neye odaklanmanız gerekiyor?

GenG engelini iyi atlattığımıza göre, DWG KIA'ya karşı finallere daha rahat hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. İyi hazırlanırsak çok zor olacağını düşünmüyorum.

Geçen yılı kaçırdıktan sonra Dünya Şampiyonası'na katılma konusunda nasıl hissediyorsun?

Yaz mevsiminin başında Dünya Şampiyonasına katılabileceğimizden emin değildik. Sonunda slotu garantilediğimiz için iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. En son Dünya Şampiyonası'na gittiğimden bu yana uzun zaman geçmiş gibi geliyor.

Sence LCK finalleri nasıl geçecek?

Bence 3-1 galip geleceğiz. Rolümün en önemli faktör olacağını düşünüyorum. Serinin ilk oyunu, kalan maçları etkilediği için belirleyici olacak.

Finallerden önce son kez söylemek istediklerin neler?

Önümüzdeki seride GenG karşısındakine nazaran daha iyi bir performans gösterebileceğime inanıyorum. Finallere çıkalı aradan uzun zaman geçti. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini göstermek istiyorum.

Kaynak: Playerbros