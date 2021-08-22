T1 ekibi 2019 yılından sonra tekrardan Dünya Şampiyonası'nda!

Teddy ve Faker'ı Worlds sahnesinde izlemek zevkli olacak

LCK 2021 Yaz Mevsimi yarı final mücadeleleri bugün oynanan T1 vs GEN serisiyle tamamlandı. Normal sezonu yakın derecelerle bitiren iki takım, izleyicilere seyir zevki yüksek maçlar sundu. Ortalama 40 dakikanın üzerinde süren dört maçın ardından GenG Esports'u 3-1 mağlup etmeyi başaran T1, büyük finalde Damwon KIA'nın rakibi oldu.

Faker tekrardan Dünya Şampiyonası'nda!

2019 yılında yarı finalde G2'ya mağlup olan T1, geçtiğimiz sene Dünya Şampiyonası'na katılamamıştı. Kış mevsimi başında Keria ve Oner ile yeniden yapılanmaya gitmek isteyen T1 ekibi Faker'ın üzerine bir kadro kurma kararı aldı. Oyuncuların mevsim boyunca süren istikrarsız performansları sebebiyle yer yer Cuzz, Clozer ve Gumayusi'ye de şans veren koç ekibi, kurulan bu yeni kadrodan bir türlü beklediği verimi alamadı.

Yaz mevsimine sert bir giriş yapan T1, normal sezonun ortalarından sonra hem genç hem de tecrübeli oyunculardan kurulu kadrosunu oturtmayı başardı. Canna, Oner, Faker, Teddy ve Keria beşlisiyle yola devam etme kararı alındıktan sonra takımın performansı ivmelenerek arttı. Play-off ilk turunda ligin sürpriz takımlarından Liiv SANDBOX'ı kolayca geçmeyi başaran T1, yarı finalde zorlu rakibi 'i 3-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası biletini kaptı.

Bu sonuçla birlikte Nongshim RedForce bölgesel finallere katılma hakkı kazandı. LSB vs HLE serisinin kazananıyla karşılaşacak NS ekibinin Worlds umutları henüz bitmiş değil. Bugün oynanan yarı final serisinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros