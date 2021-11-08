T1, ana koç Stardust ile yollarını ayırdı!

T1, 2021 yılında ana koç pozsiyonuna yükselttiği Stardust ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklama koçun yeni teklifleri değerlendirmek adına takımdan ayrılmak istediğini belirttiği yönünde!

"Stardust'ın yeni fırsatlar arama isteği üzerine kendisi ile yollarımızı ayırıyoruz. Takıma katkılarından dolayı kendisini takdir ediyor, gelecekte onun için en iyisi olmasını diliyoruz."

Daha öncesinde takımda yardımcı koç pozisyonunda bulunan Stardust, Daeny ve Zefa ikilisinin takımdan kovulması ile bulunduğu pozisyona getirildi. Geçici olarak bu göreve getirilen koç görev süresince gayet iyi bir iş başardı ve takımı 2021 Dünya Şampiyonası'na getirmeyi ve yarı finale kadar çıkarmayı başardı.

Koç ekibinin değişmesinin ardından efsane orta koridor Faker da şu sözleri sarfetti:

"Şu an koç ekibi ve takım, hedefleri doğrultusunda daha birlik beraberlik içinde çalışabiliyor."

T1, bu yılki Dünya Şampiyonası macerasını yarı finalde noktaladı. DWG Kia karşısında 3-2'lik skorla bu aşamada turnuvaya veda etti. Fakat Faker önderliğinde genç kadro kendilerinden beklenenin fazlasını verdi desek yanlış olmaz!

Şimdilik takım 2022 sezonu için yeni bir ana koç arayışında. Bu süreçte geçici olarak takım Moment'a emanet olacak!

İlginizi Çekebilir!

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet