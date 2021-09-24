T1, 2021 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek kadrosunu duyurdu

LCK 2021 Yaz Mevsimi finalinde DWG'ye mağlup olduktan sonra Bölgesel Finalleri kazanarak 2021 Dünya Şampiyonası'na 3. torbadan katılma bileti alan T1 ekibi, turnuvada mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Daha önce üç kere Dünya Şampiyonu olmayı başaran T1'ı geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası'nda izleyememiştik. Tekrardan ait olduğu yere dönen T1, Faker'ın liderliğinde taraftarlarını mutlu etmek istiyor. İşte T1'ın 2021 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek kadrosu:

Üst koridor: Canna

Orman: Oner ve Cuzz

Orta koridor: Faker

Destek: Keria

Alt koridor: Teddy ve Gumayusi

2021 Dünya Şampiyonası'nda T1'ın maçlara hangi beşliyle çıkacağı hala merak konusu. Son iki mevsimde T1 kadrosunda bir türlü istikrar sağlanamadı. Eski koçlar Daeny ve Zefa yer yer Teddy- Gumayusi ile Oner- Cuzz arasında farklı seçimler yapıyorlardı. Bazen de Faker'ın yerine Clozer forma şansı buluyordu. Yaz mevsiminin ortasında koç ekibiyle yollarını ayıran T1, takımı Stardust'a emanet etti. Mevsimin ikinci yarısında Canna, Oner, Faker, Keria ve Gumayusi beşlisini oturtan Stardust, bazen Teddy'i de tercih edebiliyor. Teddy ve Cuzz'ın tecrübesinden yararlanmak için rakibe göre kadro seçimi yapıldığını görebiliriz. B grubunda EDward Gaming ve 100 Thieves ile mücadele edecek T1'da özellikle EDG'ye karşı Teddy'nin forma giymesi oldukça muhtemel.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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