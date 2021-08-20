T-Mobile 5 milyonu aşkın müşterisinin daha verilerinin çalındığını açıkladı
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T-Mobile 5 milyonu aşkın müşterisinin daha verilerinin çalındığını açıkladı

T-Mobile 5 milyonu aşkın müşterisinin daha verilerinin çalındığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 5,3 milyon müşterisinin daha verilerinin çalındığını duyurdu.

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 5,3 milyon müşterisinin daha verilerinin çalındığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, T-Mobile sistemlerine yönelik siber saldırıya ilişkin adli analiz ve soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 5,3 milyon mevcut faturalı müşterinin yanı sıra 667 bin eski müşterinin hesabına da yasa dışı şekilde erişildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Cep telefonuyla ilişkili tanımlayıcı numaralar olan IMEI ve IMSI gibi bilgiler ile telefon numaralarının da ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, siber saldırı nedeniyle risk altındaki müşterilerin korunması için önlem alınmaya devam edildiği kaydedildi.

T-Mobile, 18 Ağustos'ta siber saldırı sonucu 40 milyonun üzerinde eski ve potansiyel müşteri ile 7,8 milyon mevcut faturalı müşterinin hesabına ait verilerin çalındığını açıklamıştı. Böylece, T-Mobile sistemlerine yönelik siber saldırıdan etkilenen müşteri sayısı toplamda 53 milyonu aştı.

Şirket, söz konusu saldırı sonucu müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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T-Mobile 5 milyonu aşkın müşterisinin daha verilerinin çalındığını açıkladı - Haberler Ekonomi
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