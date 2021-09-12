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T. D.V Kitabevi'nin Açılışı Yapıldı

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T. D.V Kitabevi'nin Açılışı Yapıldı

Vali Münir Karaloğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kitabevi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kitabevi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Satış Evi Diyarbakır Şubesi olarak açılan kitabevinin açılışına Vali Karaloğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Vali Karaloğlu yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son dönemlerde hizmet alanını genişlettiğini, çocuklardan yaşlılara kadar her seviyede insanın dini ve milli ihtiyaçlarını gidermek için farklı hizmetlerinin olduğunu söyledi.

Bu hizmetlerden bir tanesinin de vakfın kitap kafeleri olduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Kitabevi çok merkezi bir yerde, ana cadde üzerinde bulunuyor. Gençlerimizin gelip kitapla hemhal olabileceği hem ihtiyaçlarını giderebileceği hem de oturup sohbet edebileceği çok güzel bir mekan olmuş. Çocuklar düşünülmüş, çocuklar köşesi oluşturulmuş, mütalaa sınıflar oluşturulmuş. Güzel bir mekan olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah Diyarbakır'mıza, Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımıza özellikle gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. "

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı konuşmada "İslam medeniyetinin temelinin okumaya, yazmaya, öğrenmeye, öğretmeye, ilime, irfana, bilgiye ve hikmete dayandığını belirterek, "Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu emir doğrultusunda hareket ediyoruz. " dedi.

Karaloğlu ve Erbaş kitap evi açılışı sonrasında beraberindekilerle birlikte TDV Kitabevi bitişiğinde bulunan Yenişehir Belediyesine ait Nev Mekan isimli kütüphaneyi gezdi.

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