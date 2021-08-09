T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T. C. Serhat Kalkınma Ajansı 29. 05. 2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde? yarışma sınavı ile "5 (beş) Uzman Personel" istihdam edecektir.