T.C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı

T. C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı 26 Eylül 2020 tarihinde yapılan başasistanlık yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavı 23-24-25-28-29 Aralık 2020 tarihlerinde Ankara ilinde yapılacaktır.