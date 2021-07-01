T.C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

T.C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı

T.C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı 26 Eylül 2020 tarihinde yapılan başasistanlık yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavı 23-24-25-28-29 Aralık 2020 tarihlerinde Ankara ilinde yapılacaktır.

T. C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı

26 Eylül 2020 tarihinde yapılan başasistanlık yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavı 23-24-25-28-29 Aralık 2020 tarihlerinde Ankara ilinde yapılacaktır.

Adayların sözlü sınav yeri ve saatleri daha sonra web adresi üzerinden duyurulacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şener Şen Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
T.C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:20:45. #1.16#

title