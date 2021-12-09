T.C. Piraziz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Piraziz Belediyesi, Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi Bahçesinde Hamsi Şöleni gerçekleştirdi. 500 kilonun üzerinde hamsinin ızgaralarda pişirilerek öğrencilere ve vatandaşlara dağıtıldığı şölen yoğun bir katılımla gerçekleşti. Şölene Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Çebi, Üniversite Eğitim Görevlileri, Siyasi Parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Hamsilerin tüketilmesinin ardından öğrenciler, kemençe eşliğinde horon oynadı, halay çekti. Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu Hamsi Şölenin ardından yaptığı açıklamada ; Belediyemiz ve Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle düzenlediğimiz Hamsi Şölenimizde vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Horonla, hamsiyle yapılan çeşit çeşit yemeklerle güzel bir gün geçirdik. Katılan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN GÖRGÜLÜOĞLU'NA TEŞEKKÜR Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi önünde gerçekleşen Hamsi Şöleninde doyasıya eğlenen Üniversite Öğrencileri böyle güzel bir etkinliğin gerçekleşmesinden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu'na teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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