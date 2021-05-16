T.C. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Beşiktaş'a tebrik

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hebasından paylaşılan tebrik mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Besiktaş'ın başta silah ve mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm taraftarlarını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı