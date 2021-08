T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | HALKÇI BAŞKANLAR DENEYİMLERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞTIAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Halkçı Liseliler tarafından Ada Camping'de düzenlenen Emre Meşeci İl ve İlçe Başkanları Eğitim ve Dayanışma Kampı'nı ziyaret etti. Moderatörlüğünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel danışmanı Dr. Recep Cengiz'in yaptığı söyleşiye de katılan Başkan Çerçioğlu ile Günel deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda bulunan Ada Camping'de, Emre Meşeci İl ve İlçe Başkanları Eğitim ve Dayanışma Kampı devam ediyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen Halk-Lis'li öğrencilerin katıldığı eğitim kampında çeşitli atölye çalışmaları, folklor gösterileri, münazara, sunumlar ve spor faaliyetleri gerçekleştiriliyor. COŞKUYLA KARŞILANDILARAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel eğitim kampını ziyaret ederek liseli öğrenciler ile bir araya geldi. Ziyarette öğrenciler Başkan Çerçioğlu ile Günel'i büyük bir coşku ile karşıladı. İki başkan öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra liseli gençlerin sorularını yanıtladı. "UYUM VE İŞ BİRLİĞİ SAYESİNDE ÖNEMLİ İŞLER BAŞARDIK"Söyleşide Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle sizleri Kuşadası'nda misafir ettiğimiz için çok mutluyum. Biz her zaman 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor' diyoruz. Sizleri görünce bunu ruhumda hissettim. Bir ilçe belediyesinin Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışabilmesi, hizmet üretmesi açısından çok önemli. Göreve geldiğimiz günden beri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu sayede 2, 5 yılda Kuşadası'nda çok önemli işler başardık. Z kuşağı olarak adlandırdığımız gençler önümüzdeki seçimde çok etkili olacak. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 3 önemli projeye imza attık. İlk olarak İstasyon Kuşadası adı altında yeni nesil bir eğitim merkezi kurduk. Google şu an bu eğitim merkezinin resmi destekçisi. Sizin gibi genç arkadaşlarımız dijital dünyaya ilişkin eğitimlerini burada sürdürebilecekler. İkinci önemli projemiz Ada Camping oldu. Değişen turizm anlayışı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri 4 ay gibi kısa bir sürede kamp alanını tamamladı. Son olarak Kuştur'da hayata geçireceğimiz Kampinova'nın çalışmalarına başladık. Dünyada artık çalışanların yüzde 40'ı zamana ve mekana bağlı kalmaksızın dijital göçebe olarak çalışıyor. Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birisi olarak bu değişime ayak uydurmak amacıyla da Y ve Z kuşağının talep ve beklentilerine uygun olacak şekilde doğa ile iç içe bir ortamda eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir çalışma alanı yapıyoruz" dedi.

