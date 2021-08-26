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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | ÇEVRE DOSTU BAŞKAN MİNİK LARİN'İN İSTEĞİNİ ANINDA YERİNE GETİRDİKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine mektup yazarak yaşadığı siteye karekodlu gere dönüşüm kafesi konulmasını isteyen minik Larin'in talebini vakit kaybetmeden yerine getirdi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | ÇEVRE DOSTU BAŞKAN MİNİK LARİN'İN İSTEĞİNİ ANINDA YERİNE GETİRDİKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine mektup yazarak yaşadığı siteye karekodlu gere dönüşüm kafesi konulmasını isteyen minik Larin'in talebini vakit kaybetmeden yerine getirdi. Karaova Mahallesi'ndeki ZİTUR Sitesi'nde yaşayan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Larin Uğurlu, okuduğu bir çocuk dergisinde bazı atıkların geri dönüşüm kafesine atılması gerektiğini öğrendi. Minik Larin, oturdukları sitede geri dönüşüm kafesinin bulunmaması üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e bir mektup yazdı. Larin Uğurlu mektubunda "Sayın belediye başkanım. Bugün Meraklı Minik Dergisi'nden bir şey öğrendim. Bazı çöplerimizi geri dönüşüm kutusuna atmalıymışız. Biz ZİTUR Sitesi'nde oturuyoruz ve bizim sitemizde geri dönüşüm kafesi yok. Ben size mektup yazarak yardım istemeye karar verdim. Doğamıza yardımcı olur musunuz? " ifadelerine yer verdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mektubu okur okumaz Larin Uğurlu'nun talebini hemen yerine getirdi. Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ZİTUR Sitesi'ne karekodlu geri dönüşüm kafesi yerleştirildi. İsteği yerine gelen minik Larin, geri dönüşüm kafesi önünde kameralara mutluluk pozu verdi. "MUTLULUK VE GURUR VERİCİ"Geleceğin teminatı olan çocukların çevre konusunda duyarlı olmalarının mutluluk verici olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizde temiz bir çevre hedefiyle geri dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Doğanın korunmasında geri dönüşüm çok önemli bir yere sahip. Kuşadası Belediyesi olarak çocuklarımızda çevre duyarlılığı bilincinin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Minik Larin'in bu konudaki hassasiyeti bizlere hem mutluluk hem de gurur verdi" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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