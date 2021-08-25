T.C. Kuşadası Belediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ'NDEN KENTİN SORUNLARINA HIZLI ÇÖZÜMKentin farklı mahallelerinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, ilgili kurumlar tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından vakit kaybetmeksizin yolların bakım...

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ'NDEN KENTİN SORUNLARINA HIZLI ÇÖZÜMKentin farklı mahallelerinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, ilgili kurumlar tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından vakit kaybetmeksizin yolların bakım ve onarımını yapıyor. Ekiplere, Acil Müdahale Koordinasyon Birimi araçlarında görevli personel de destek veriyor. Kuşadası Belediye Başkan Günel'in göreve gelmesinin ardından, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin farklı mahallelerinde toplam 97 kilometre yol yapım çalışması yürüttü. Bu kapsamda Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı, Kemal Arıkan Caddesi ve turistik çarşılar gibi kentin önemli noktalarında büyük bir değişim yaşandı. Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını kentin sorunlarını gidermek için fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde uzun yıllardır bekleyen alt yapı sorunlarını da giderdi. Kente yeni yollar kazandırmak için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım işlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar onarılıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen talep üzerine programa alınan bölgelerde de asfalt, parke taşı ve kaldırım tamiratı çalışmaları yürütülüyor. Programa alındıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı bir şekilde tamamlanan yol bakım ve onarım çalışmalarını Kuşadalılar büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Acil Müdahale Koordinasyon Birimi araçları ile iş birliği içerisinde son olarak Türkmen Mahallesi Sarı Konaklar Sitesi bölgesi, Güvercinada Caddesi Yılancı Burnu yol ayrımı ve Türkmen Mahallesi 307'nci sokakta onarım çalışması yürütüldü.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Burcu Biricik Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Ali Koç Burak Elmas Ebrar Karakurt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
T.C. Kuşadası Belediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 20:40:03. #1.16#

title