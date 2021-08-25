T.C. Kuşadası Belediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NIN TURİSTİK ÇARŞILARI KONSERLERLE ŞENLENİYOR Pandemi sürecinde sahne alamayan müzisyen ve kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa destek olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerin son durağı Sevgi Sokak oldu.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NIN TURİSTİK ÇARŞILARI KONSERLERLE ŞENLENİYOR

Pandemi sürecinde sahne alamayan müzisyen ve kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa destek olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerin son durağı Sevgi Sokak oldu. Kent Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan solist Beyza Bakırcı, seslendirdiği şarkılarla Kuşadalılara keyifli bir gece yaşattı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen kentin turistik çarşıları konserlerle şenlenmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle maddi açıdan zarara uğrayan esnaf ile sahneden uzak kalan müzisyenlere can suyu olmak için gerçekleştirilen konserlere bu kez Sevgi Sokak ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında solist Beyza Bakırcı, Kuşadası Kent Orkestrası ile birlikte son dönemin popüler şarkılarını seslendirdi. Bakırcı'ya, Kuşadalılar da alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, konser sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına Beyza Bakırcı'ya çiçek verdi.

Kuşadası'nın yaz boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağını belirten  Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, "Öncelikle sizlere Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını getirdim. Çarşı esnafımız ile saygıdeğer müzisyenlerimiz kış döneminde çok zor günler geçirdi. Kuşadası Belediyesi olarak amacımız bu tür konserler düzenleyerek hem hemşehrilerimizin iyi vakit geçirmesini sağlamak hem de sizlere destek olmak" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Mesut Akusta Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
T.C. Kuşadası Belediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 19:41:45. #1.15#

title