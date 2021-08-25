T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ EĞLENCEYİ ÇOCUKLARIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORKuşadası Belediyesi, düzenlediği mahalle şenlikleri ile çocukları eğlenceli ve eğitici aktivitelerle buluşturmaya başladı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ EĞLENCEYİ ÇOCUKLARIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORKuşadası Belediyesi, düzenlediği mahalle şenlikleri ile çocukları eğlenceli ve eğitici aktivitelerle buluşturmaya başladı. Yaratıcı drama, tiyatro gösterimi, çeşitli konserler ve tişört boyama atölyesi gibi etkinliklerin yer aldığı şenliklerin ilk adresi İkiçeşmelik Mahallesi oldu. 28 Eylül tarihine kadar Kuşadası'nın 11 farklı noktasında düzenlenecek olan şenliklerin ilki renkli görüntülere sahne oldu. Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak düzenlenen şenlikler, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Kardeş Şehir Parkı ile başladı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan koordinasyonunda düzenlenen şenlikte ilk olarak çocuklara yönelik yaratıcı drama etkinliği gerçekleştirildi. Sokak müzisyeni Volkan Akalın'ın akustik performansı eşliğinde şarkılar söyleyip dans eden çocuklar daha sonra Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen "Damda Deli Var" adlı sokak oyununu izledi. Kuşadası Belediye Bandosu'nun seslendirdiği eğlenceli şarkılar ile oldukça keyifli vakit geçiren çocuklar son olarak düzenlenen tişört boyama atölyesi ile kendi tişörtlerini tasarlayarak yaratıcılıklarını ortaya koydular. Kuşadası Belediyesi İkram Aracından taze sıkılmış portakal suyu servis edilen şenlikte, çocukların çok iyi vakit geçirdiğini ve mutlu olduğunu ifade eden aileler Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. Çocuklar için düzenlenen mahalle şenliklerinin ikincisi 26 Ağustos Perşembe günü saat 19. 30'da Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yer alan Özgecan Aslan Parkı'nda gerçekleşecek. Şenlikler, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 17. 30'da Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı ile aynı gün 19. 30'da Davutlar İbrahim Saka Parkı ile devam edecek. 2 Eylül Perşembe günü Yaylaköy Mahallesi Muhtarlık önü, 8 Eylül Çarşamba günü Kirazlı Mahallesi Meydanı, 14 Eylül Salı günü Soğucak Mahallesi Meydanı, 16 Eylül Salı günü Yeniköy Mahallesi Meydanı, 21 Eylül Salı günü Caferli Mahallesi Meydanı, 23 Eylül Salı günü Çınar Mahallesi Meydanı'nda düzenlenecek olan şenlikler 28 Eylül Salı günü Ege Mahallesi'nde yer alan Tarık Akan Parkı ile sona erecek. 19. 30-20. 30 saatleri arasında gerçekleşecek olan şenlikler tüm yaş grubundan çocuklara açık olacak.

Kaynak: Habermetre

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