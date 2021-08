T.C. Kuşadası Belediyesi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Köyceğizli ressam Arzu Aydın Deveci'nin 'Gönderen' isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatçının farklı teknikler kullanarak hazırladığı eserler, Kuşadalı sanatseverlerden büyük beğeni aldı. Ressam Arzu Aydın Deveci'nin 14'üncü kişisel resim sergisi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle kapılarını açtı. Lirol baskı, kolaj ve mürekkep gibi farklı tekniklerle hazırlanan 24 eserin yer aldığı serginin açılışına Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı. Sanatçının kentsel dönüşüm, kent yaşamının karmaşası ve eskiye dönüş gibi konuları işlediği eserler 22 Ağustos tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilir. Kuşadası Belediyesi'ne ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ettiğini belirten Arzu Aydın Deveci, "Nisan ayında İzmir'de 'Nasıl' ve 'Mektup' isimli iki sergim açıldı. Bu sergim de onların devamı olduğu için 'Gönderen' adını taşıyor. Eserlerimde daha çok modernleşmenin getirdiği karmaşanın şehirlerde oluşturduğu kaos ve sıkıntıları işliyorum" dedi. "KAPIMIZ SANATÇILARA HER ZAMAN AÇIK"Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise "Önceliklere sizlere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in selamlarını iletiyorum. Başkanımız göreve geldiği günden beri imkan ve yetkileri dahilinde sanatçılara destek olmak için elinden geleni yapıyor. Sizin gibi çok değerli bir ressamı Kuşadası'nda ağırladığımız için çok mutluyuz. Kapımız sanatçılara her zaman açık" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre