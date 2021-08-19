T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ'NİN DAVUTLAR HİZMET BİNASI GİDEREK GÜÇLENİYORVatandaşların belediyedeki işlemlerini ana hizmet binasına gelmeden halletmelerini sağlamak için aktif hale getirilen Kuşadası Belediyesi Davutlar Yerel Hizmet Binası'nda Yapı Kontrol Müdürlüğü de...

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ'NİN DAVUTLAR HİZMET BİNASI GİDEREK GÜÇLENİYORVatandaşların belediyedeki işlemlerini ana hizmet binasına gelmeden halletmelerini sağlamak için aktif hale getirilen Kuşadası Belediyesi Davutlar Yerel Hizmet Binası'nda Yapı Kontrol Müdürlüğü de hizmet vermeye başladı. Bundan böyle Davutlar, Güzelçamlı ve çevre mahallelerde oturan vatandaşlar, yapı ruhsatı ve benzeri işlerini Kuşadası'nın merkezine gitmeden, Davutlar Yerel Hizmet Binası'nda çözebilecek. 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile Kuşadası Belediyesi'ne devredilen Davutlar Mahallesi'nde bulunan Belediye Hizmet Binası giderek güçleniyor. Geçmiş yıllarda Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tahsilat birimi ile Kuşadası Belediyesi'nin Mali İşler, Muhtarlıklar ve Zabıta müdürlüklerine bağlı birimlerin hizmet verdiği Davutlar Yerel Hizmet Binası, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesi ile birlikte daha aktif hale geldi. Binada Güvercin Masa ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün ardından Yapı Kontrol Müdürlüğü de görev yapmaya başladı. Vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ve hızlı bir biçimde ulaşmalarını sağlamak amacıyla göreve başlayan Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden Davutlar ve Güzelçamlı sakinlerinin yanı sıra Karaova, Soğucak ve Caferli mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar da yararlanabiliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Davutlar biriminde biri mimar, biri inşaat mühendisi, biri de idari personel olmak üzere toplam üç personel görev yapıyor. BELEDİYE HİZMETLERİNE DAHA KOLAY ULAŞIMKuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Davutlar, Güzelçamlı ve çevre mahallelerde ikamet eden vatandaşların belediye hizmetlerine artık daha kolay ulaşabileceğini belirterek "Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in talimatı ile önce Davutlar Hizmet Binamızı fiziksel olarak güçlendirdik. Ardından vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için birim sayımızı artırdık. Son olarak Yapı Kontrol Müdürlüğümüze bağlı birimimiz de binamızda hizmet vermeye başladı. Böylece bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz Kuşadası merkeze gitmek durumunda kalmadan belediye ile ilgili pek çok işlerini daha hızlı bir biçimde halletme olanağına kavuşmuş oldular. Binamızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: Habermetre

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