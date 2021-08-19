T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | "DOĞAL VE TARİHİ DEĞERLERİMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"Kentin tarihi ve doğal dokusunu korumak için büyük bir hassasiyetle çalışan Kuşadası Belediyesi, gerçekleştirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sırasında tarihi su yolunun tahrip edildiğine ilişkin...

T. C. Kuşadası Belediyesi | "DOĞAL VE TARİHİ DEĞERLERİMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"Kentin tarihi ve doğal dokusunu korumak için büyük bir hassasiyetle çalışan Kuşadası Belediyesi, gerçekleştirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sırasında tarihi su yolunun tahrip edildiğine ilişkin asılsız iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların belediye hizmetlerini karalamak amacıyla kasıtlı olarak gündeme getirildiği belirtilerek tarihi su kanalının Kuşadası Belediyesi'nin çalışma alanı dışında kaldığı vurgulandı. Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kentin tarihi ve doğal dokusunu korumak için büyük bir hassasiyetle çalışan Kuşadası Belediyesi'nin, alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sırasında tarihi su yolunun tahrip edildiğine ilişkin iddialar gerçek değildir. Doğal ve tarihi değerlerimiz kırmızı çizgimizdir. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürünün yaptığı talihsiz açıklamalar kendisinin bu konuda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalıştığının bir göstergesidir. Göreve geldiği günden bugüne kadar Kuşadası turizmine tek bir katkı bile sağlamayan, turizm sektörünün yaşadığı sıkıntılarla ilgili tek bir çözüm önerisi, desteği ve açıklaması olmayan İl Kültür ve Turizm Müdürünün gerçek dışı bilgiler ile bu konuda açıklama yapması da manidardır. Görevlerinin gereklerini hassasiyetle yerine getirmeyenlerin bugün eleştiri yapma hakkı yoktur. Söz konusu iddiaların belediye hizmetlerini karalamak amacıyla kasıtlı olarak gündeme getirildiği aşikardır. Siyaset yapmak isteyen kamu görevlileri öncelikle bulundukları makamlardan istifa etmelidir. Bahse konu su kanalı, çalışma alanımızın 6 metre dışındaki özel mülkiyete ait 1869 ada 1 parsel üzerinde yer almaktadır. Çalışmalar sırasında tarihi su yoluna zarar vermek bir yana, su yolunun üzerindeki bitki örtüsü dahi en ufak bir zarar görmemiştir. Kuşadası Belediyesi olarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen bu karara 'detaylı, yerinde ve gerçek bilgilerle tespit yapılması' talebiyle gerekli itiraz yapılmıştır. İtiraza ilişkin süreç halihazırda devam etmekte iken 'yetkili' kişilerin basına Belediyemizi suçlayıcı nitelikte demeç vermesi, ciddiyetten uzak olduğu gibi kamu etiği ile de bağdaşmamaktadır. Konu ile ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğimizi belirterek değerli Kuşadası kamuoyunun, belediyemizin hizmetlerini karalamaya yönelik bu tarz asılsız ve belgesiz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz. "

Kaynak: Habermetre

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