T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASISPOR GELECEĞE YATIRIM YAPIYORTFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele verecek olan Kuşadasıspor 27'nci transferini yaptı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASISPOR GELECEĞE YATIRIM YAPIYORTFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele verecek olan Kuşadasıspor 27'nci transferini yaptı. Altay altyapısından yetişen genç futbolcu Emir Yazıcı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in makamında gerçekleşen törende 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) Misli. com 3'üncü Lig'e yükselen Kuşadasıspor, bir yandan yeni transferler ile kadrosunu güçlendirirken bir yandan da genç futbolcuları bünyesine katarak geleceğe yatırım yapıyor. Siyah Beyazlı kulüp bu kapsamda İzmir'in köklü futbol kulübü Altay'ın altyapısında yetişen genç stoper Emir Yazıcı ile 5 yıllığına profesyonel sözleşme imzaladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in makamında düzenlenen törene Kuşadasıspor As Başkanı Yaser Doğan ile Basın Sözcüsü Coşkun Uğraş da katıldı. "HEDEFİMİZ 2'NCİ LİG"Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele edecek olan Kuşadasıspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takımımız bir yandan da genç futbolcuları bünyesine katarak geleceğe yatırım yapıyor. Son olarak eski milli takım futbolcusu İbrahim Yazıcı'nın oğlu genç yetenek Emir Yazıcı ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Kuşadasıspor'un bu sezon 3'üncü Lig'de büyük başarılar elde edeceğine inancımız sonsuz. Hedefimiz 2'nci Lig" dedi.

Kaynak: Habermetre

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