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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ NUSAYBİNLİ ÇOCUKLARI MİSAFİR ETTİ Kuşadası Belediyesi, Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 39 çocuğu ağırladı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ NUSAYBİNLİ ÇOCUKLARI MİSAFİR ETTİ

Kuşadası Belediyesi, Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 39 çocuğu ağırladı. Hayatları boyunca ilk defa denize girme fırsatı yakalayan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan 39 çocuk Kuşadası Belediyesi'nin misafiri olarak kente geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan tarafından belediye ana hizmet binası önünde karşılanan çocuklara Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak eşlik etti. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yaklaşık 1500 kilometre yol kat ederek Kuşadası'na gelen 6-14 yaş arası çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin çeşitli branşlarda açtığı kurslarda eğitim gören öğrenciler daha sonra deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmak için Davutlar Mahallesi'ndeki Adacamping'de ağırlandı. İlk defa denizi gören çocuklar Kuşadası Belediyesi'nin kendileri için düzenlediği aktivitelerde gönüllerince eğlendi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Proje kapsamında Kuşadası'na gelen 14 yaşındaki Rıdvan Can, "Ben 9'uncu sınıf öğrencisiyim.   Hayatımda ilk defa denizi görüyorum. Denize gireceğim için çok heyecanlıyım. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"BİZLERİ ÇOK İYİ AĞIRLIYORLAR"

Proje koordinatörü Şeyhus Ak ise "Çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimleri için hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinden 39 çocuğumuzu Kuşadası'na getirdik. Bugün Kuşadası Belediyesi'nin misafiri oluyoruz. Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'e ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırlıyorlar. Çocuklar hayatlarında ilk kez denizle tanışıyorlar. Ege bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini görüyorlar" dedi.

Kaynak: Habermetre

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