T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | TİYATRONUN AZİZLERİNDEN KUŞADASI'NDA MUHTEŞEM PERFORMANS Ümit Denizer'in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda usta tiyatrocular Rutkay Aziz ile Taner Barlas'ın yer aldığı "Adalet Sizsiniz" isimli oyun Kuşadalılarla buluştu.

T. C. Kuşadası Belediyesi | TİYATRONUN AZİZLERİNDEN KUŞADASI'NDA MUHTEŞEM PERFORMANS

Ümit Denizer'in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda usta tiyatrocular Rutkay Aziz ile Taner Barlas'ın yer aldığı "Adalet Sizsiniz" isimli oyun Kuşadalılarla buluştu. 2012 yılı Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne layık görülen tek perdelik oyun sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzun süre tiyatrodan uzak kalan sanatseverleri muhteşem oyunlarla buluşturuyor. Bu kapsamda Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen tiyatro gösterileri de devam ediyor. Son olarak Ümit Denizer'in yazdığı, başrollerini usta tiyatrocular Rutkay Aziz ile Taner Barlas'ın üstlendiği "Adalet Sizsiniz" isimli oyuna Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Muhsin Ertuğrul'un yazılarına "Perdeci" imzasını atmasından esinlenerek hazırlanan oyunu çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da izledi. Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın muhteşem performansı tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Oyun sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Öncelikle değerli sanatçılarımıza bizleri böyle güzel bir oyunla buluşturdukları için teşekkür ederiz. Ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Büyük felaketler yaşıyoruz. Fakat biz Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdürüyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in de hepinize çok selamları var. Sizler gibi değerli sanatçıların varlığı bu zor süreci atlatmamızı kolaylaştırıyor. İyi ki varsınız, iyi ki bugün bizlerle oldunuz" dedi.

Kaynak: Habermetre