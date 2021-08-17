T.C. Kuşadası Belediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | TİYATRONUN AZİZLERİNDEN KUŞADASI'NDA MUHTEŞEM PERFORMANS Ümit Denizer'in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda usta tiyatrocular Rutkay Aziz ile Taner Barlas'ın yer aldığı "Adalet Sizsiniz" isimli oyun Kuşadalılarla buluştu.

T. C. Kuşadası Belediyesi | TİYATRONUN AZİZLERİNDEN KUŞADASI'NDA MUHTEŞEM PERFORMANS

Ümit Denizer'in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda usta tiyatrocular Rutkay Aziz ile Taner Barlas'ın yer aldığı "Adalet Sizsiniz" isimli oyun Kuşadalılarla buluştu.   2012 yılı Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne layık görülen tek perdelik oyun sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzun süre tiyatrodan uzak kalan sanatseverleri muhteşem oyunlarla buluşturuyor. Bu kapsamda Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen tiyatro gösterileri de devam ediyor. Son olarak Ümit Denizer'in yazdığı, başrollerini usta tiyatrocular Rutkay Aziz ile Taner Barlas'ın üstlendiği  "Adalet Sizsiniz" isimli oyuna Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Muhsin Ertuğrul'un yazılarına "Perdeci" imzasını atmasından esinlenerek hazırlanan oyunu çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da izledi. Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın muhteşem performansı tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Oyun sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Öncelikle değerli sanatçılarımıza bizleri böyle güzel bir oyunla buluşturdukları için teşekkür ederiz. Ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Büyük felaketler yaşıyoruz. Fakat biz Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdürüyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in de hepinize çok selamları var. Sizler gibi değerli sanatçıların varlığı bu zor süreci atlatmamızı kolaylaştırıyor. İyi ki varsınız, iyi ki bugün bizlerle oldunuz" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
T.C. Kuşadası Belediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:35:19. #1.15#

title