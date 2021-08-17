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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | BALIKÇILAR MEYDANI'NDA SUZAN KARDEŞ RÜZGARI ESTİ Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulan Balıkçılar Meydanı sevilen sanatçı Suzan Kardeş'i ağırladı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | BALIKÇILAR MEYDANI'NDA SUZAN KARDEŞ RÜZGARI ESTİ

Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulan Balıkçılar Meydanı sevilen sanatçı Suzan Kardeş'i ağırladı. Suzan Kardeş seslendirdiği şarkılarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuşadası Belediyesi tarafından her Çarşamba gecesi Balıkçılar Meydanı'nda düzenlenen konserlerin bu haftaki konuğu Suzan Kardeş oldu. Sevilen sanatçı, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansı ile müzikseverleri kendisine hayran bıraktı. Katılımın yoğun olduğu konserde Kuşadalılar gönüllerince eğlenirken Balıkçılar Meydanı'nda bulunan işletmeler doldu taştı.

Konser sonunda Suzan Kardeş'e çiçek takdim eden Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış "Sizin kadar değerli ve sevilen bir sanatçıyı kentimizde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sesiniz ve yorumunuz ile bizlere böylesine güzel bir gece yaşattığınız için teşekkür ediyor, Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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