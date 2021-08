T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ MİNİK ARAS'IN İSMİNİ PARKTA YAŞATIYORKuşadası Belediyesi, 3 yıl önce 4 yaşındayken NCL (beyincik erimesi) hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Aras Büyüktanır'ın ismini taşıyan parkın açılışını yaptı. Ünlü müzisyen ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in katılımıyla gerçekleşen açılış vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Küçük yaşta yaşamını yitiren Aras'ın babası Özgür Büyüktanır "Dokunduğumuz her çocukta Aras'ı görüyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor" dedi. Kuşadası Belediyesi, henüz 4 yaşındayken NCL hastalığı nedeniyle yaşama gözlerini yuman Aras Büyüktanır'ın ismini Ege Mahallesi 425'nci sokakta yapımını tamamladığı parka verdi. Parkın açılışı Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, Yusuf Atak, Remzi Çengel, belediye meclis üyeleri ile ünlü müzisyen ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in katılımıyla gerçekleşti. Törenin ardından çocuklara pamuk şeker, mesir macunu, mısır ve balon dağıtıldı. Maskotlar, palyaçolar, masal kahramanları, yüz boyama ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı açılışa katılan minikler keyifli vakit geçirdi. "BİNLERCE ARAS BİZE GELDİ"Minik Aras'ın babası Özgür Büyüktanır'ın açılış töreninde yaptığı konuşma duygu dolu anlar yaşattı. Büyüktanır, "Aras'ın hastalık süreci ve sonrası bizleri çok yıprattı. Biz bir Aras kaybettik fakat, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent sayesinde binlerce Aras bize geldi. Dokunduğumuz her çocukta Aras'ı görüyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Kuşadası Belediyesi'ne, değerli Başkanı Ömer Günel'e ve AHBAP Derneği yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi. "YEŞİLLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise "3 yıl önce kaybettiğimiz Aras'ın adını taşıyan bir park yaptık. Çok güzel bir park oldu. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizi yeşillendirmeye devam edeceğiz. Sevgili Haluk Levent'i bugün aramızda görmek bizleri çok mutlu etti. Yaptığı güzel işlerden dolayı kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu. "O BİZİ BİR MELEK OLARAK İZLİYOR"Ünlü müzisyen ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ise "Yıllar önce AHBAP Derneği olarak Aras isimli bir çocuğumuzla ilgilenmeye çalıştık. Özgür ve Ayşe Büyüktanır çiftinin biricik oğlu Aras. Ne yazık ki Aras'ı amansız bir hastalık nedeniyle kaybettik. Babası Özgür, bizim dostumuz oldu. AHBAP'larla çalışmaya başladı. Birkaç yıldır da Aydın AHBAP başkanlığını yapıyor. Büyüktanır ailesi hem oğulları hem de yardıma ihtiyacı olan onlarca insan için çok mücadele etti. Aras'ın adını bir parkta yaşatmak istiyorduk. Bugün Aras'ın adını yaşatmak için burada toplandık. O bizi gökyüzünden bir melek olarak izliyor. Parkın yapımına emek veren Kuşadası Belediyesi ve değerli Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim" dedi. ENGELSİZ PARK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYORKuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Aras Büyüktanır Parkı'nın içerisinde çocuk oyun grupları, oturma alanları, yürüyüş yolları, spor aletleri ve yeşil alan bulunuyor. 3652 metrekare alan üzerine inşa edilen Aras Büyüktanır parkı ayrıca engelli çocukların kullanımına uygun şekilde tasarlanmış oyun alanlarıyla engelsiz park olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Habermetre