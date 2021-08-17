T.C. Kuşadası Belediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ KURUM İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORKUŞADASI BELEDİYESİ PERSONELİ PROJE YAZMA EĞİTİMİ ALACAKKurum içi eğitime büyük önem veren Kuşadası Belediyesi, personeline yönelik olarak gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ KURUM İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORKUŞADASI BELEDİYESİ PERSONELİ PROJE YAZMA EĞİTİMİ ALACAKKurum içi eğitime büyük önem veren Kuşadası Belediyesi, personeline yönelik olarak gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle 10 personele proje yazma eğitimi verilecek. Kuşadası Belediyesi'nin vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sürdürdüğü kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında belediye personeline proje yazma becerisi kazandırmak amacıyla GEKA'ya yapılan eğitim başvurusu kabul edildi. Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından sunulan "Belediye Personelimiz Proje Yazıyor" başlıklı eğitim ile Kuşadası'nın proje hazırlama kapasitesi artırılarak ulusal ve uluslararası fonlardan daha etkin bir biçimde faydalanması mümkün olacak. 10 PERSONELE 25 SAAT EĞİTİMHibe desteği protokolü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve GEKA temsilcileri arasında imzalandı. GEKA tarafından sunulan, eğitim verme ve danışmanlık sağlama araçları desteği kapsamındaki 2021 Yılı Teknik Destek Programının sağlayacak olduğu hibe ile 18-22 Ekim tarihleri arasında, Kuşadası Belediyesi'nde görevli 10 personel, 25 saatlik atölyelerle eğitim alacak. Personelin proje yazma kabiliyeti kazanacağı eğitimle kurum içi inovasyonun artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Abdullah Gül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Muslera Ozan Tufan Mert Günok Samet Aybaba Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
T.C. Kuşadası Belediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 09:35:35. #1.14#

title