T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ KURUM İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORKUŞADASI BELEDİYESİ PERSONELİ PROJE YAZMA EĞİTİMİ ALACAKKurum içi eğitime büyük önem veren Kuşadası Belediyesi, personeline yönelik olarak gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ KURUM İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORKUŞADASI BELEDİYESİ PERSONELİ PROJE YAZMA EĞİTİMİ ALACAKKurum içi eğitime büyük önem veren Kuşadası Belediyesi, personeline yönelik olarak gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle 10 personele proje yazma eğitimi verilecek. Kuşadası Belediyesi'nin vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sürdürdüğü kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında belediye personeline proje yazma becerisi kazandırmak amacıyla GEKA'ya yapılan eğitim başvurusu kabul edildi. Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından sunulan "Belediye Personelimiz Proje Yazıyor" başlıklı eğitim ile Kuşadası'nın proje hazırlama kapasitesi artırılarak ulusal ve uluslararası fonlardan daha etkin bir biçimde faydalanması mümkün olacak. 10 PERSONELE 25 SAAT EĞİTİMHibe desteği protokolü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve GEKA temsilcileri arasında imzalandı. GEKA tarafından sunulan, eğitim verme ve danışmanlık sağlama araçları desteği kapsamındaki 2021 Yılı Teknik Destek Programının sağlayacak olduğu hibe ile 18-22 Ekim tarihleri arasında, Kuşadası Belediyesi'nde görevli 10 personel, 25 saatlik atölyelerle eğitim alacak. Personelin proje yazma kabiliyeti kazanacağı eğitimle kurum içi inovasyonun artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre