T.C. Kuşadası Belediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KÜLTÜR VE TURİZM ESKİ BAKANI SAĞLAR'DAN ADA MODERN SANAT GALERİSİ'NE TAM NOTKuşadası Kitap Günleri'ne katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm eski Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş...

T. C. Kuşadası Belediyesi | KÜLTÜR VE TURİZM ESKİ BAKANI SAĞLAR'DAN ADA MODERN SANAT GALERİSİ'NE TAM NOTKuşadası Kitap Günleri'ne katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm eski Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde açılan Ada Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret etti. Galeri'nin Kuşadası turizmine değer katacak önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Sağlar, "Bu işin yaratıcılarına teşekkür etmek istiyorum. Ada Modern Sanat Galerisi son zamanlarda gördüğüm en güzel sanat galerisi" dedi. Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde geçtiğimiz Haziran ayında kapılarını açan Ada Modern Sanat Galerisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 49, 50 ve 52'nci Hükümetlerin Kültür ve Turizm Bakanlığını yapan Fikri Sağlar, Ada Modern Sanat Galerisi'ndeki 50 Türk illüstratörün 116 eserinin yer aldığı illüstrasyon sergisini dolaştı. Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Sağlar'ı, KUSAV Başkanı Levent Köylü karşıladı. Sağlar, küratörlüğünü Selin Atasoy'un yaptığı sergiyi oldukça başarılı bulduğunu belirtti. "İŞİN YARATICILARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"Ada Modern Sanat Galerisi'nin kültür ve sanat alanında yapılmış önemli bir yatırım olduğunu belirten Sağlar, "Ada Modern Sanat Galerisi son zamanlarda gördüğüm en güzel sanat galerisi. Böyle önemli bir galerinin Kuşadası'nda açılmış olması çok sevindirici. Çünkü Kuşadası Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir kent. Ada Modern Sanat Galerisi kenti ziyaret eden yabancı misafirlerin de ilgisini çekecektir. Sadece Kuşadası değil, Türkiye'ye için önemli bir iş olmuş. Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'e, KUSAV Başkanı Sayın Levent Köylü'ye ve bu işin diğer yaratıcılarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Abdullah Gül Mehmet Şimşek Süleyman Soylu
Magazin Hande Yener Cimilli İbo Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mert Günok Ozan Tufan Cüneyt Çakır Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
T.C. Kuşadası Belediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 09:33:24. #1.16#

title