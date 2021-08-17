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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA DRONEMANYA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI Kuşadası'nda tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen drone yarışları için geri sayım başladı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA DRONEMANYA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Kuşadası'nda tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen drone yarışları için geri sayım başladı. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle Tech Drone League (TDL) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Dronemanya, sergilenecek olan drone şovları, atölye eğitimleri ve teknolojik etkinliklerle katılımcılara heyecan dolu anlar yaşatacak.

Kuşadası, dünyada hızla yaygınlaşan ve giderek büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye başlayan drone yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla 'Tech Drone League' tarafından 21 Ağustos Cumartesi günü İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Dronemanya isimli bir etkinlik düzenlenecek. Herkese açık ve ücretsiz olacak etkinlik saat 15: 00'te başlayarak 23: 00'te sona erecek.

HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANACAK

Kuşadası'nda drone sporunun tanıtımına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikte heyecan dolu anlar yaşanacak. Tech Drone League'in profesyonel drone yarışı pilotları Dronemanya'da yarışırken, freestyle uçuşları ile izleyicilere hızlı ve izlemesi keyif veren şovlar sergileyecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise katılımcılar kurulacak olan eğitim pistinde TDL'nin pilotları eşliğinde drone sürüşünü deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca Kuşadalılar; ahşap atölyeleri, robot futbolu, 3D yazıcılar ve 3D kalemler gibi aktivite ve uygulamalar sayesinde farklı teknolojik içerikli etkinliklerle tanışacak.

"TEKNOLOJİYİ KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan güzel kentimizde kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra bu tür aktiviteler de düzenleyerek hemşehrilerimizi teknolojik gelişmelerle tanıştırmayı amaçlıyoruz. Son dönemde özellikle genç kuşağın drone sporlarına olan ilgi ve merakı artmaya başladı. Teknolojiyi kullanmanın çok önemli olduğu günümüzde herkesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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