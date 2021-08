T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | SABAHIN İLK ADIMLARI SAĞLIK İÇİN ATILDIBAŞKAN ÖMER GÜNEL HEMŞEHRİLERİ İLE SABAH SPORUNDA BULUŞTUKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen sabah sporu etkinliğine katıldı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | SABAHIN İLK ADIMLARI SAĞLIK İÇİN ATILDIBAŞKAN ÖMER GÜNEL HEMŞEHRİLERİ İLE SABAH SPORUNDA BULUŞTUKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen sabah sporu etkinliğine katıldı. Başkan Ömer Günel, günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan etkinlikte vatandaşlarla birlikte ısınma ve egzersiz hareketleri yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen sabah sporu etkinliği devam ediyor. Kuşadası Belediyesi'nde görevli spor antrenörü Bedirhan Güllüdağ ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli spor antrenörü Fatma Doğan Alan eşliğinde gerçekleşen sabah sporuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yapılan etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. İlk olarak spor eğitmenleri ile birlikte Kısmet Otel Kavşağı'ndan İsmail Cem Barış Meydanı'na kadar tempolu şekilde yürüyen Başkan Ömer Günel, daha sonra vatandaşlarla birlikte sabah sporu yaptı. "SPOR DOSTU İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR KENT"Sabaha sporunu vatandaşlarla birlikte yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Spor benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Spor dostu insanların yaşadığı bir kent olmayı hedefliyoruz. Bu sebeple Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz spor etkinliğine hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca Kuşadası Belediyesi olarak yaz boyunca çeşitli branşlarda spor faaliyetleri düzenliyoruz. Uzman eğitmenlerin eşliğinde hafta içi her gün düzenlenen etkinliklere tüm halkımızın katılımını bekliyoruz" diye konuştu. "KEYİFLİ BİR ETKİNLİK OLDU"Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli spor antrenörü Fatma Doğan Alan, "Pandemi döneminde başladığımız sabah sporu etkinliğine devam ediyoruz. Hafta içi her gün sabah 8'de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda buluşuyoruz. Kuşadası halkı etkinliğimize yoğun ilgi gösteriyor. Bugün Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel de etkinliğimize katılım sağladı. Keyifli bir etkinlik oldu" dedi. Kuşadası Belediyesi spor antrenörü Bedirhan Güllüdağ ise "Kuşadası Belediyesi olarak yaz boyunca spor etkinliklerimize devam edeceğiz. Sabahları egzersiz yapıyoruz, boks idmanları yapıyoruz, pilates günleri yapıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa sabah sporu etkinliği düzenliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre