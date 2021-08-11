T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ'NDEN DAYANIŞMA SEFERBERLİĞİTürkiye'nin farklı bölgelerinde art arda yaşanan seller ve orman yangınları üzerine başlattığı yardım ve dayanışma kampanyaları ile 20 bin parça malzemeyi felaket bölgelerine ulaştıran Kuşadası Belediyesi, alevlerden...

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ'NDEN DAYANIŞMA SEFERBERLİĞİTürkiye'nin farklı bölgelerinde art arda yaşanan seller ve orman yangınları üzerine başlattığı yardım ve dayanışma kampanyaları ile 20 bin parça malzemeyi felaket bölgelerine ulaştıran Kuşadası Belediyesi, alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara da yardım eli uzattı. Kuşadası Belediyesi, 22 Temmuz'da Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından, 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle yardım ve dayanışma kampanyalarına hız verdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla düzenlenen kampanyalara Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Kuşadası Belediye Ana Hizmet Binası ile Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde bulunan hizmet binaları önünde kurulan çadırlarda toplanan gıda kolisi, su, battaniye, yatak, temizlik ürünleri, çocuk bezi, maske, dezenfektan, baret ve kıyafet gibi acil ihtiyaçların bulunduğu malzemeler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kayıt altına alınıp tasnif edildi. 20 BİN PARÇA YARDIM MALZEMESİÖzenle paketlenen 20 bin parçaya yakın malzeme, sellerden ve orman yangınlarından zarar gören ihtiyaç sahipleri ile buluşturulmak üzere felaket bölgelerine ulaştırıldı. Toplanan malzemeler, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın tarafından Arhavi, Marmaris ve Manavgat belediyelerinin yetkililerine teslim edildi. Milas'ta meydana gelen orman yangınlarında evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlar ile alevlerle mücadele eden işçilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan yardım kampanyaları ise Kuşadası Belediye hizmet binalarının önünde devam ediyor. CAN DOSTLARA YARDIM ELİKuşadası Belediyesi öncülük ettiği yardım kampanyalarının yanı sıra Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangından etkilenen hayvanların yaralarını sarmak için yardıma koştu. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hasta ve yaralı hayvanlara ilk müdahalede bulunmak amacıyla hizmet veren iki Haybulans aracından birisi, bir veteriner hekim ve bir veteriner teknisyeni ile birlikte Marmaris'e gitti. Orhaniye bölgesinde alevlerden ve dumandan zarar gören onlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile evcil ve yabani hayvanı tedavi eden Haybulans aracı, hayvanlar için yem ve mama desteğinde de bulundu.

Kaynak: Habermetre

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