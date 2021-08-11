T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | BAŞKAN ÖMER GÜNEL'DEN MESAİ ARKADAŞLARI ADINA ANLAMLI BAĞIŞ-FİDANLAR KUŞADASI BELEDİYESİ'NİN 1142 PERSONELİ ADINA YEŞERECEKKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TEMA Vakfı tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle zarar gören...

T. C. Kuşadası Belediyesi | BAŞKAN ÖMER GÜNEL'DEN MESAİ ARKADAŞLARI ADINA ANLAMLI BAĞIŞ-FİDANLAR KUŞADASI BELEDİYESİ'NİN 1142 PERSONELİ ADINA YEŞERECEKKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TEMA Vakfı tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması amacıyla başlatılan kampanyaya Kuşadası Belediyesi çalışanları adına 1142 fidan bağışında bulundu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve pek çok kentte etkili olan orman yangınlarının ardından mesai arkadaşları adına anlamlı bir bağışta bulundu. Başkan Ömer Günel, Türkiye Erozyonla Mücadele (TEMA) Vakfı tarafından 'Yaşamı yeniden yeşerteceğiz' sloganıyla başlatılan kampanyaya Kuşadası Belediyesi çalışanlarının her biri adına fidan bağışladı. Bir fidan için 10 TL bağış alınan kampanya kapsamında 1142 mesai arkadaşı için Muğla bölgesine dikilmek üzere fidan bağışlayan Başkan Ömer Günel'e TEMA tarafından dijital bir sertifika verildi. ÜLKEMİZE CAN, GELECEĞİMİZE NEFESBaşkan Ömer Günel, orman yangınları nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek "Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası halkı olarak orman yangınları nedeniyle mağdur olan, evlerini, eşyalarını kaybeden vatandaşlarımızla dayanışmak amacıyla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunun yanında, yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılması amacıyla TEMA Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya 1142 mesai arkadaşım adına şahsi olarak fidan bağışında bulundum. Ormanlar geleceğimiz. Bu nedenle herkesi TEMA'nın 'Yaşamı yeniden yeşerteceğiz' kampanyası ile ülkemize can, geleceğimize nefes olmaya çağırıyorum. İnanıyorum ki bu zor süreci de birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları içerisinde el birliğiyle atlatacağız. En büyük temennimiz benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması yönünde" dedi.

Kaynak: Habermetre

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