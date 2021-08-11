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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADALI ÇOCUKLAR DİJİTAL KÜTÜPHANEDE YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR Sevil-Yaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Yaşayarak Öğreniyorum" etkinliğinde çocuklara ekin dikimi hakkında interaktif bilgi verildi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADALI ÇOCUKLAR DİJİTAL KÜTÜPHANEDE YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR

Sevil-Yaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Yaşayarak Öğreniyorum" etkinliğinde çocuklara ekin dikimi hakkında interaktif bilgi verildi. Çocuklar kendileri için hazırlanmış kaplara tohum ekerek can suyu verdi.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından Dağ Mahallesi'nde hizmete açılan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, binlerce basılı ve dijital kitaba ulaşma olanağı sunmasının yanında çocuklar için eğlenceli ve eğitici etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çocukları çeşitli konularda eğitmeyi ve beceri kazandırmayı hedefleyen "Yaşayarak Öğreniyorum" başlıklı etkinliklere Kuşadalı çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

SEYAKMER Dijital Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen Yaşayarak Öğreniyorum etkinliğine katılan çocuklar bu hafta ekin dikimi gerçekleştirdi. Üç seans halinde gerçekleşen etkinliğe toplam 30 çocuk katıldı. Etkinlikte çocuklara öncelikle ekin dikimi ve yetiştirme bilgileri teorik olarak yazılı ve görsel kaynaklar aracılığıyla interaktif olarak aktarıldı. Ardından etkinliğe katılan her çocuk, kendisi için özel olarak hazırlanmış kaplara tohumlarını ekerek ilk can suyunu verdi. Etkinlik sonunda SEYAKMER tarafından hazırlanan hediyelerini alan çocuklar Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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