T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KÖTÜ GÜN DOSTU KUVEYTLİLERDEN YANGIN BÖLGESİNE YARDIMKuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, Manavgat ve Marmaris'teki yangın mağdurlarına gönderilmek üzere temin ettikleri yardım paketlerini Kuşadası Belediyesi'ne teslim etti.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KÖTÜ GÜN DOSTU KUVEYTLİLERDEN YANGIN BÖLGESİNE YARDIMKuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, Manavgat ve Marmaris'teki yangın mağdurlarına gönderilmek üzere temin ettikleri yardım paketlerini Kuşadası Belediyesi'ne teslim etti. Daha önce uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan ve ihtiyaç sahibi aileler için gıda paketleri bağışlayan Kuveytliler, orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti. Kuşadası Belediyesi'nin Marmaris ve Manavgat'taki yangın mağdurlarıyla dayanışmak için başlattığı yardım kampanyaları sürüyor. Bu kapsamda Kuşadalıların destekleriyle toplanan ayni yardımlar yangın bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla başlatılan kampanyaya son olarak Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler katkı sağladı. Gıda paketi, su, kıyafet, pil, powerbank ve bebek bezi gibi acil ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu paketleri Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın teslim aldı. "DOSTLUK BAĞIMIZ GÜÇLENECEK"Desteklerinden dolayı Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilere teşekkür eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın "Her zor günümüzde yanımızda oluyorsunuz. Bu dayanışmanın iki ülke arasındaki dostluk bağını güçlendireceğinden eminim. Bağışlarınızı en kısa sürede yangın bölgesine ulaştıracağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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