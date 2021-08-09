T.C. Kuşadası Belediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

T. C. Kuşadası Belediyesi | USTA GAZETECİ YAZAR ÜMİT ZİLELİ KUŞADALI OKURLARIYLA BULUŞTUUsta gazeteci yazar Ümit Zileli, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir söyleşi ile okurlarıyla buluştu.

T. C. Kuşadası Belediyesi | USTA GAZETECİ YAZAR ÜMİT ZİLELİ KUŞADALI OKURLARIYLA BULUŞTUUsta gazeteci yazar Ümit Zileli, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir söyleşi ile okurlarıyla buluştu. Zileli, Kuşadası Kitap Günleri kapsamında gerçekleşen söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Kuşadası Kitap Günleri' ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen söyleşi ve imza günleri de Kuşadalı kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor. Son olarak usta gazeteci yazar Ümit Zileli Kuşadalı okurlarıyla buluştu. İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da katıldı. Zileli, Türkiye ve Dünya gündemine dair konuların konuşulduğu söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı. ORMAN YANGINLARINA DEĞİNDİKuşadası'nın sıklıkla ziyaret ettiği bir kent olduğunu belirten Ümit Zileli, "Sizlerle en son 2019 yılında yine böyle bir organizasyonda bir araya gelmiştik. Kuşadası sevdiğim bir kent. Sizlerle bir araya gelmek beni mutlu ediyor. Öncelikle Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından bahsetmek istiyorum. Hepimiz çok üzüldük. Ne yazık ki müdahaleler yetersiz kaldı" dedi. "ZOR GÜNLERİ AŞACAĞIZ"Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Zileli, "Ekonomimiz çok kötü. Vatandaşlarımızın birçoğu açlık sınırının altında yaşıyor. Yine de umudumuzu kaybetmeyelim. Türkler 7 bin yıllık tarihi olan bir millet. Türk ordusu dünyanın en güçlü ordusu. Kimse Bu milleti sömürü altına alamaz. Birlik içinde hareket edersek bu zor günleri kısa sürede aşarız" diye konuştu. Etkinliğin ardından Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, usta yazar Ümit Zileli'ye Belediye Başkanı Ömer Günel adına teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yonca Evcimik İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
T.C. Kuşadası Belediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:36:12. #1.15#

title