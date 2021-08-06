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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | TÜRKİYE'NİN TEK MİKRO MİNYATÜR MERKEZİ GENÇ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYORDavutlar Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Aydın Efeler Gençlik Kampı'nın 6'ncı dönemine Türkiye'nin farklı illerinden katılan öğrenciler, Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür...

T. C. Kuşadası Belediyesi | TÜRKİYE'NİN TEK MİKRO MİNYATÜR MERKEZİ GENÇ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYORDavutlar Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Aydın Efeler Gençlik Kampı'nın 6'ncı dönemine Türkiye'nin farklı illerinden katılan öğrenciler, Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nı ziyaret etti. Öğrenciler, Türkiye'nin tek mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz'ın mikro minyatür çalışmalarına hayran kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan Aydın Efeler Gençlik Kampı'nın 6'ncı dönemi başladı. Kampta el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları ile çeşitli spor aktivitelerine katılan 120 öğrenci, kültür gezileri kapsamında Türkiye'nin ilk, dünyanın üçüncü mikro minyatür merkezi olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nı ziyaret etti. Kamp liderlerinin de eşlik ettiği gezide öğrenciler, Türkiye'nin tek mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz'ın 42 mikro minyatür çalışmasını büyük bir dikkatle ina hayran kaldı. Öğrenciler, yalnızca mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen milimetrik boyutlardaki eserlerin yer aldığı sanat merkezini gezme fırsatını kendilerine tanıdığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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