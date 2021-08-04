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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | SON MEDDAH KUŞADALILARLA BULUŞTUKuşadası Belediyesi, meddah kültürünün son temsilcisi Mehmet Esen'i sanatseverlerle buluşturdu.

T. C. Kuşadası Belediyesi | SON MEDDAH KUŞADALILARLA BULUŞTUKuşadası Belediyesi, meddah kültürünün son temsilcisi Mehmet Esen'i sanatseverlerle buluşturdu. Usta oyuncu Esen'in tek kişilik gösterisi ayakta alkışlandı. Kuşadası Belediyesi, sanatseverleri tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak ünlü oyuncu ve meddah kültürünün son temsilcisi Mehmet Esen, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da tek kişilik bir gösteri düzenledi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği meddah oyununu Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın, Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan da izledi. Çeşitli tiyatro oyunları, sinema filmleri ve televizyon dizlerinde oynayan Esen'in tek kişilik gösterisi seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. KUŞADASI BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDERİMÇocukluk yaşlarından itibaren başladığı tiyatro serüveninde Erkan Yücel ve Münir Özkul gibi isimlerle sahne alan Mehmet Esen, Kuşadalılarla buluşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Esen, "Kuşadası'nın benim için ayrı bir önemi var. Çünkü bu kentte ustam Erkan Yücel'in ismini taşıyan bir sahne bulunuyor. Davetlerinden dolayı Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ise "Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in selamlarını iletmek istiyorum. Sizin gibi önemli bir sanatçıyı kentimizde ağırlamak bizleri çok mutlu etti. Burada bulunan herkese çok teşekkür ederim. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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