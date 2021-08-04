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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYE TİYATROSU'NDAN USTA SANATÇIYA VEFA ÖRNEĞİKuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncuları, usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Oya Semerci ile bir araya geldi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYE TİYATROSU'NDAN USTA SANATÇIYA VEFA ÖRNEĞİKuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncuları, usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Oya Semerci ile bir araya geldi. Usta oyuncu Semerci'nin tiyatro sanatına büyük katkı sunduğunu belirten Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, "Sizin gibi değerli bir sanatçıyla buluşmak bizlere büyük keyif verdi. Sohbetimizin bizlere çok şey katacağından eminim" dedi. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Didim'de yaşayan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Oya Semerci'yi ziyaret etti. Ziyarette Genel Sanat Yönetmeni Turan'a tiyatro oyuncuları Güven Filiz ve Hande Samyeli de eşlik etti. Uzun yıllar boyunca Kuşadası'nda yaşayan ve bir Kuşadası hayranı olduğunu belirten Semerci, ziyaretlerinden dolayı genç tiyatroculara teşekkür etti. "HAYATIMI TİYATROYA ADADIM"Çatısız Kadınlar, Baba Evi, Çemberimde Gül Oya ve Aliye gibi milyonlarca seyirciye ulaşan önemli televizyon dizilerinde rol alan usta oyuncu Oya Semerci, "Hayatımı tiyatroya adamış biriyim. Tiyatroya ilgim çocukluğumda başladı. Yaklaşık 45 senemi tiyatro ve seslendirme sanatına adadım. Tiyatroya ilk olarak Ankara'da başladım. Uzun yıllar burada devam ettim. Ardından İstanbul'da devam ettim. Çok önemli televizyon dizlerinde rol aldım. Ayrıca Levent Kırca ve Yılmaz Erdoğan gibi önemli isimlerle tiyatro sahnesine çıkma fırsatım oldu" dedi. "KUŞADASI'NI ÇOK SEVİYORUM"Yaklaşık 8 sene Kuşadası'nda yaşadığını belirten Semerci, "Kuşadası'nı çok seviyorum. Çok güzel anılarım oldu. Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun ziyaretime gelmesi beni mutlu etti. Yaşamını tiyatroya adayan biri olarak genç oyunculara başarılar diliyorum. Başta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olmak üzere ziyaretime gelen Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan'a ve değerli oyunculara çok teşekkür ederim" diye konuştu. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan ise "Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in selamlarını iletmek isterim. Sizin gibi değerli bir sanatçıyla buluşmak bizlere büyük keyif verdi. Sohbetimizin bizlere çok şey katacağından eminim. İlerleyen dönemde sizi Kuşadası'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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