T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDAN MANAVGAT'A YARDIM ELİKuşadası Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlattı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDAN MANAVGAT'A YARDIM ELİKuşadası Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlattı. Battaniye, yatak, yorgan, çocuk bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerinin toplandığı kampanyaya Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve daha sonra birçok farklı kentte ortaya çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından yangınların sürdüğü noktalara itfaiye desteği ve ayni yardımlar gidiyor. Kuşadası Belediyesi de felaketin devam ettiği Manavgat'a ulaştırmak üzere battaniye, yorgan, yatak, halı, kilim, çarşaf, yastık, çocuk bezi kadın pedi, ayakkabı ve besi hayvanları için yem gibi temel ihtiyaçların toplandığı bir yardım kampanyası başlattı. Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası, Davutlar Hizmet Binası ve Güzelçamlı Hizmet Binası önünde kurulan çadırlarda toplanan malzemeler Manavgat'a gönderilecek. Kampanyaya destek olmak isteyenler önümüzdeki hafta sonuna kadar yardım çadırlarını ziyaret edebilirler. Kampanyaya destekte bulunan Samet Topçu, "Ülkemizin farklı noktalarında devam eden orman yangınları bizleri çok üzüyor. Ailemle birlikte Kuşadası Belediyesi'nin kurduğu yardım çadırını ziyaret ederek kampanyaya biz de destek olduk. Böyle önemli bir işe aracılık yaptıkları için Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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