T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ ŞOPEN'İ SAHİBİNE KAVUŞTURDUHayvan dostu çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, kaybolan Şopen isimli Jack Russel cinsi köpeği bularak sahibine teslim etti.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ ŞOPEN'İ SAHİBİNE KAVUŞTURDUHayvan dostu çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, kaybolan Şopen isimli Jack Russel cinsi köpeği bularak sahibine teslim etti. 11 yaşındaki köpeğine kavuşan Ebru Sezgin, "Şopen'in kaybolduğu süre boyunca bizden desteğini esirgemeyen Kuşadası Belediyesi'ne ve konuyla yakından ilgilenen Başkan Vekili Tibet Özer'e çok teşekkür ederim" dedi. Kuşadası'nın Yavansu Mahallesi'nde yaşayan Ebru Sezgin, cumartesi günü Şopen isimli köpeğini dışarıda dolaşması için serbest bıraktı. Sezgin, gece yarısı olmasına rağmen köpeği eve dönmeyince endişelendi. Panik içerisinde köpeğini arayan Sezgin, tüm çabalarına rağmen Şopen'i bulamadı. Gözü yaşlı genç kadın, sosyal medyada kayıp ilanı verdikten sonra Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer'den yardım istedi. Bunun üzerine Şopen'in son görüldüğü Notestik Sitesi'ne hayvan ambulansı olan Haybulans ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından deniz kıyısında hafif yaralı halde bulunan Şopen, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Gerekli tedavisi yapılan köpek ardından sahibine teslim edildi. "TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYOR"Köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ebru Sezgin, "Şopen'in kaybolduğu süre boyunca bizden desteğini esirgemeyen Kuşadası Belediyesi'ne, konu ile yakından ilgilenen Başkan Vekili Tibet Özer'e çok teşekkür ederim. İlk müdahalesini yapan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine ve Veteriner Sami Pat'a da minnettarım. Kuşadası Belediyesi hayvan dostu uygulamalarıyla Türkiye'ye örnek oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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