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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA İLÇE PROTOKOLÜ VATANDAŞLAR İLE BAYRAMLAŞTI Kuşadası'nda ilçe protokolü, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde Tarihi Kervansaray'da düzenlenen bir törenle vatandaşlarla bayramlaştı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA İLÇE PROTOKOLÜ VATANDAŞLAR İLE BAYRAMLAŞTI

Kuşadası'nda ilçe protokolü, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde Tarihi Kervansaray'da düzenlenen bir törenle vatandaşlarla bayramlaştı.

Kuşadası'nda halkın kentte görev yapan kamu görevlileri ile bayramlaşabilmesi için bir tören düzenlendi. Tarihi Kervansaray'da sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirilen programa Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili ve İYİ Partili Meclis Üyesi Hayati Atlı, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, sivil  toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı vatandaşlar ile kamu görevlilerinin bayramını kutladı. Başkan Vekili Hayati Atlı, Millet İttifakı olarak Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dilediklerini belirtti.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise "Bu güzel bayram gününde sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Pandemi nedeniyle bir süredir zor günler geçiriyoruz. Ülkemizde bayramlar bizlerin kalplerini birbirine daha da yaklaştıran çok özel günlerdir. Buraya kadar gelerek programımıza katılan herekse teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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