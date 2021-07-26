T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA KURBAN BAYRAMI DENETİMİKuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki kasap, pastane ve tatlı imalathanelerinde detaylı bir gıda denetimi yaptı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA KURBAN BAYRAMI DENETİMİKuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki kasap, pastane ve tatlı imalathanelerinde detaylı bir gıda denetimi yaptı. Denetimlerde mevzuata uygun olmayan işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Kuşadası Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki kasap, fırın, pastane ile tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı. Denetimde, işletmelerin imalathane bölümlerinin, un ile soğuk hava depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Mevzuata uygun olmayan işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kontroller sırasında, zabıta ekiplerince son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uygun olmayan malzemelere el konuldu.

Kaynak: Habermetre

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