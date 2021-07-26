T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | BİR KEZ DAHA BELGELER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDIYALANCILARIN MUMU YATSIYA KADAR YANDIKuşadası'nda meydana gelen kanalizasyon arızası sonrası çeşitli çevrelerce başlatılan karalama kampanyasında belgeler gerçeği ortaya çıkardı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | BİR KEZ DAHA BELGELER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDIYALANCILARIN MUMU YATSIYA KADAR YANDIKuşadası'nda meydana gelen kanalizasyon arızası sonrası çeşitli çevrelerce başlatılan karalama kampanyasında belgeler gerçeği ortaya çıkardı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekiplerince 12 dakika içinde müdahale edilen arıza sonucu iddia edilenlerin aksine plajların güvende olduğu belgelendi. Çevrede kapsamlı bir çalışma başlatan Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi ekipleri 24 saat aralıksız şekilde mesaiye devam ederek herhangi bir çevre kirliliğine izin vermedi. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bağımsız ve akredite olmuş bir laboratuvara yaptırılan deniz suyu analiz testi tüm gerçekleri ortaya çıkarttı. Analiz sonuçlarında, numunenin deniz suyu kriterlerine uygun ve herhangi bir atık su içermediği resmi olarak belgelendi. Kuşadası Belediye Başkan vekili Hayati Atlı vatandaşların gönül rahatlığı ile plajı kullanabileceklerini belirtti. Başkan Vekili Hayati Atlı yaptığı açıklamada ; "Meydana gelen arıza sonrası, bazı kalemşor yerel ve ulusal basın yayın organları, siyasi parti temsilcisi görev ve sorumluluk bilgisi dışındaki il bürokratları Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi hizmetlerini tek merkezden talimat almışçasına karalamayı hedef alan açıklamalar yapmışlardı. Yapılan laboratuvar test sonuçlarının da ortaya koyduğu üzere karalama kampanyasının yine kamuoyu nezdinde başarıya ulaşmadığı ve asla ulaşmayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada da olduğu gibi plajlarımız gönül rahatlığı ile kullanılabilir" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre